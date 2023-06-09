Агент Дивеева отреагировал на новость о том, что игрок продлил контракт с ЦСКА 

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева поделился мнением по поводу того, что его клиент продлил контракт с красно-синими до лета 2028 года.

«Давайте оттолкнемся от сроков, в течение которых длились переговоры. Были моменты, по которым мы не могли какое-то время добиться компромисса. Но стороны прилагали усилия к поиску компромисса, в итоге его нашли. Европейские варианты, может, в силу того, что не было хорошего предложения от топ-клуба, не обсуждали всерьез пока на этом этапе», — приводит слова Еремина «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА полноценно подписал Дивеева в июле 2019 года. Сезон-2018/2019 он провел в московском клубе на правах аренды. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 26 встреч, отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.