Семин уверен, что в «Динамо» нужно пригласить российского тренера

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о ситуации с выбором тренера в «Динамо».

«Сколько было уже иностранных тренеров, которые ничего не смогли показать в РПЛ. В «Динамо» надо пригласить российского тренера,с иностранцами как-то не ладится», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. В середине мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.