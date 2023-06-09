Гвардиола признался, что одержим мечтой завоевать Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Лига чемпионов — невероятный турнир. В этот день фанаты «Интера» и «Сити» смогут отпраздновать, получить удовольствие от игры. Победа в этом турнире – мечта. Чтобы добиться чего-то великого, всегда нужно быть немного одержимым. Одержимость — это положительное слово в данном контексте. Я одержим этой мечтой», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в сезоне-2021/2022 победителем престижного клубного европейского турнира стал «Реал».