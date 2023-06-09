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Агуэро предположил, что Месси может сыграть на следующем чемпионате мира 

Футбольное мировое первенство пройдет в 2026 году в городах США, Канады и Мексики.  
09 июня 2023 20:58
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что его соотечественник, нападающий Лионель Месси может принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Отметим, что хозяевами предстоящего мундиаля стали США, Канада и Мексика.

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нужно оставить дверь открытой. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но речь же идет о Месси. Одну маленькую дверь нужно оставить открытой… Или две», — приводит слова Агуэро Ole.

В среду, 7 июня 35-летний футболист «ПСЖ» объявил о своем переходе в «Интер Майами» по завершении сезона-2022/2023.

Добавим, что Месси выступал за парижский клуб с лета 2021 года. Всего за красно-синих он провел 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 ассистов.

источник: Ole
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