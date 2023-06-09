Агент Дивеева заявил, что к игроку проявляют интерес европейские клубы

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что с футболистом идут обсуждения о возможном переходе в европейский клубы.

«Интерес к Игорю был, и сейчас он также остается, что подтверждается звонками. Однако это не выражалось в виде официальных предложений, направленных в клуб или лично нам», - приводит слова Еремина Sport24.

Напомним, что футболист выступает за московский клуб с лета 2019 года. Сумма его трансфера из «Уфы» составила 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 26 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.