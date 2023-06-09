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Лаутаро Мартинес оценил готовность «Интера» к финалу Лиги чемпионов

Итальянский клуб сыграет с «Манчестер Сити».
09 июня 2023 21:09
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался перед матчем с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

По словам нападающего, итальянский гранд способен одержать победу, хотя, при этом в команде понимают, что англичане являются

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» – очень сложный соперник, но мы готовы, мы сделали свою работу и готовы настолько, насколько это возможно.

Этот матч много значит как для меня, так и для моих партнёров. Мы сумели выйти из очень сложной группы, и это, очевидно, позволило дойти до финала», – заявил аргентинец

Напомним, решающий матч в Лиге чемпионов будет сыгран 10 июня и пройдет в Стамбуле (Турция). Начало матча – 22.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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