Игрок сборной России Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», предложил своей девушке Елене Максимовой пожениться.

О предложении хавбека туринцев стало известно после того, как вторая половинка российского игрока опубликовала изображение подаренного обручального кольца в своих соцсетях.

Добавим, что Миранчук и Максимова находятся в отношениях на протяжении нескольких лет, пара совместно переехала в Италию в 2020 году, когда 27-летний футболист перешел в «Аталанту».

В прошедшем сезоне в составе «Торино» Миранчук принял участие в 31 матче, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его арендное соглашение с «быками» истекает по окончании сезона-2022/2023.