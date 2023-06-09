Тарханов назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «Интер» - «Манчестер Сити»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о том, как сложится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«Для меня фаворит в финале Лиги чемпионов - «Сити». Думаю, в этой встрече Холанд может отличиться. Правда, в Кубке Англии ему это не удалось, но он активно играл. В футболе все возможно, в том числе и остановить сегодняшний «Манчестер Сити», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится 10 июня 2023 года на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.