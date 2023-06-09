Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023

Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего футболиста лондонской команды по итогам сезона-2022/2023. Им стал полузащитник Мартин Эдегор. Об этом информирует пресс-служба «пушкарей».

В ходе опроса за 24-летнего хавбека проголосовали 55% болельщиков.Норвежец обошел форварда Букайо Сака и нападающего Габриэла Мартинелли.

Напомним, Эдегор присоединился к «Арсеналу» в 2021 году. В завершившемся сезонеон сыграл 45 матчей, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.