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Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023

Норвежец опередил в голосовании Букайо Сака и Габриэла Мартинелли.
09 июня 2023 22:00
автор: Глеб Шевяков

Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего футболиста лондонской команды по итогам сезона-2022/2023. Им стал полузащитник Мартин Эдегор. Об этом информирует пресс-служба «пушкарей».

В ходе опроса за 24-летнего хавбека проголосовали 55% болельщиков.Норвежец обошел форварда Букайо Сака и нападающего Габриэла Мартинелли.

Напомним, Эдегор присоединился к «Арсеналу» в 2021 году. В завершившемся сезонеон сыграл 45 матчей, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023
Норвежец опередил в голосовании Букайо Сака и Габриэла Мартинелли.
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