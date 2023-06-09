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Холанд заявил, что ему очень понравился первый сезон в «Манчестер Сити»

Футболист был признан лучшим игроком АПЛ.
09 июня 2023 22:17
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о своем отношении к дебютному сезону в английском клубе.

«Я был очень взволнован из-за такого большого вызова. Знал, что прихожу в команду, где у меня будет много шансов забивать и влиять на результаты. К счастью, у меня все получилось. Мне очень понравился мой первый сезон в Манчестере», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 22-летний футболист стал игроком клуба АПЛ в июле прошлого года. В текущем сезоне Холанд провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 52 мяча и отдал девять голевых передач.

источник: UEFA (УЕФА)
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