Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на продление контракта с защитником армейцев Игорем Дивеевым.

«Мы рады, что эта длинная эпопея завершилась, и завершилась благополучно. Игорь с нами до 2028 года продлил контракт. Нам очень важно, чтобы футболисты такого уровня оставались в команде», — приводит слова руководителя пресс-служба клуба.

Напомним, что футболист выступает за московский клуб с лета 2019 года. Сумма его трансфера из «Уфы» составила 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 26 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.