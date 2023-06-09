ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающим «Ахмата» Конате интересуются клубы из Франции и Бельгии

Футболист выступает за грозненцев с июля 2021 года.
09 июня 2023 23:08
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что 25-летним форвардом из Буркина-Фасо интересуются клубы из чемпионатов Бельгии и Франции.

Напомним, Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

источник: «Евро-футбол.ру»
Галямин считает, что Сперцян является одним из лучших игроков РПЛ в данный момент 
По мнению 60-летнего специалиста, за выступлением хавбека черно-зеленых стоит пристально следить.
09.06.2023 23:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Милонов после публикации скандального видео призвал Дзюбу найти себе приличную петербургскую девушку
Футболист снова угодил в неприятную историю.
09.06.2023 23:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная России осенью может провести товарищеский матч против Катара  
Переговоры уже ведутся.
09.06.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающим «Ахмата» Конате интересуются клубы из Франции и Бельгии
Футболист выступает за грозненцев с июля 2021 года.
09.06.2023 23:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым
Новое соглашение рассчитано до 2028 года.
09.06.2023 22:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Холанд заявил, что ему очень понравился первый сезон в «Манчестер Сити»
Футболист был признан лучшим игроком АПЛ.
09.06.2023 22:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023
Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2022/2023
Норвежец опередил в голосовании Букайо Сака и Габриэла Мартинелли.
09.06.2023 22:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тарханов назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «Интер» - «Манчестер Сити»
Встреча состоится 10 июня.
09.06.2023 21:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Ренна» Траоре перебрался в «Реал Сосьедад»
Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
09.06.2023 21:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Игрок сборной России Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке
Будущая супруга хавбека «Торино» продемонстрировала обручальное кольцо в своих соцсетях.
09.06.2023 21:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.