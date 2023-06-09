Нападающим «Ахмата» Конате интересуются клубы из Франции и Бельгии

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что 25-летним форвардом из Буркина-Фасо интересуются клубы из чемпионатов Бельгии и Франции.

Напомним, Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.