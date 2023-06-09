Сборная России осенью может провести товарищеский матч против Катара  

Соперником сборной России на осенних сборах может стать команда Катара. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, переговоры о проведении товарищеского матча уже ведутся.

Ранее сборная Камеруна по указу властей отказалась играть против подопечных Валерия Карпина.

Напомним, в марте текущего года сборная России проводила тренировочный сбор, где приняла участие в товарищеских играх против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). А зимой 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.