ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бенфика» продлила контракт с чемпионом мира

Капитан команды останется еще на два сезона.
10 июня 2023 08:13
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Николас Отаменди останется в составе «Бенфики», сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 35-летним капитаном команды рассчитано на два года.

Защитник перешел в «Бенфику» в сентябре 2020 года из «Манчестер Сити», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. В завершившемся сезоне вместе с «Бенфикой» выиграл чемпионат Португалии, став четырехкратным победителем первенства.

Ранее он трижды выигрывал чемпионат в составе «Порту», а также побеждал в Лиге Европы. На прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре аргентинец завоевал титул чемпиона мира.

источник: ФК «Бенфика»
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
Бразилец выступал за каталонский гранд с 2013 по 2017 год.
10.06.2023 08:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бенфика» продлила контракт с чемпионом мира
Капитан команды останется еще на два сезона.
10.06.2023 08:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сперцян рассказал, что помешало «Краснодару» добиться успеха в РПЛ
Команда финишировала на 6-й позиции.
09.06.2023 23:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Капелло рассказал, что европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ
Российские клубы отстранены от международных соревнований.
09.06.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Решение о дисквалификации «Ювентуса» из еврокубков будет принято после финала Лиги чемпионов 
Финальный матч европейского клубного турнира состоится в субботу, 10 июня.
09.06.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Галямин считает, что Сперцян является одним из лучших игроков РПЛ в данный момент 
По мнению 60-летнего специалиста, за выступлением хавбека черно-зеленых стоит пристально следить.
09.06.2023 23:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Милонов после публикации скандального видео призвал Дзюбу найти себе приличную петербургскую девушку
Футболист снова угодил в неприятную историю.
09.06.2023 23:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная России осенью может провести товарищеский матч против Катара  
Сборная России осенью может провести товарищеский матч против Катара  
Переговоры уже ведутся.
09.06.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающим «Ахмата» Конате интересуются клубы из Франции и Бельгии
Футболист выступает за грозненцев с июля 2021 года.
09.06.2023 23:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым
Новое соглашение рассчитано до 2028 года.
09.06.2023 22:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.