«Бенфика» продлила контракт с чемпионом мира

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Николас Отаменди останется в составе «Бенфики», сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 35-летним капитаном команды рассчитано на два года.

Защитник перешел в «Бенфику» в сентябре 2020 года из «Манчестер Сити», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. В завершившемся сезоне вместе с «Бенфикой» выиграл чемпионат Португалии, став четырехкратным победителем первенства.

Ранее он трижды выигрывал чемпионат в составе «Порту», а также побеждал в Лиге Европы. На прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре аргентинец завоевал титул чемпиона мира.