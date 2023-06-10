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Врачи прокомментировали состояние вратаря Рико, введенного в кому, после травмы головы

Голкипер получил травму, катаясь на лошади.
10 июня 2023 09:06
автор: Александр Евграфов

Состояние вратаря «Пари Сен-Жермена» Серхио Рико немного улучшилось, сообщает L'Équipe со ссылкой на слова одного из врачей клиники, в которой находится спортсмен.

«Есть обнадёживающие признаки, но мы остаемся осторожными в прогнозах», — отметил один из сотрудников Вирхен-дель-Росио в Севилье.

Ранее сообщалось, что Рико был вновь введен в искусственную кому после того, как ему стало хуже. В конце мая 29-летний футболист получил тяжелую травму во время поездки на лошади. В него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь. Испанский игрок упал и получил тяжелую травму головы с кровоизлиянием в мозг.

Напомним, что Рико принадлежит «ПСЖ» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он не провел ни одного матча.

источник:
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