Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» объявил о смене владельца. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте команды, американская группа 49ers Enterprises достигла договоренности с владельцем «Лидс Юнайтед» Андреа Радриззани о покупке его пакета акций.

В сообщении говорится, что обе стороны продолжают проработку деталей и анонсировали появление новых подробностей.

Радриззани возглавил клуб в 2017 году и владел 57% акций «Лидса», но решил расстаться со своим пакетом акций после вылета клуба из английской премьер-лиги. По ходу сезона клуб сменил трех главных тренеров и отправил в отставку спортивного директора – испанца Виктора Орту, но это не спасло клуб от вылета в чемпионшип.