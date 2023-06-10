ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит

Собрали всю актуальную информацию.
«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит
10 июня 2023 09:45
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов сезона-2022/23, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Встреча пройдет на стамбульском стадионе «Ататюрк Олимпьят» и начнется в 22.00 мск, а главным арбитром выступит поляк Шимон Марциняк.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на официальном сайте телеканала.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» (8:1 – общий), «Баварию» (4:1 – общий) и «Реал» (5:1).

Что касается «Интера», то миланский клуб обыграл «Порту» (1:0 – общий ), «Бенфику» (5: – общий 3), а также «Милан» (3:0 – общий).

Добавим, что «Манчестер Сити» никогда не побеждал в Лиге чемпионов, а «Интер» в последний раз выигрывал этот трофей в 2010 году.

источник: «Советский спорт»
Стали известны составы на ретро-матч «Зенита» и сборной России
Игра пройдет 15 июня.
10.06.2023 10:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чемпион Европы 2021 года планирует покинуть «Ювентус»
Футболист рассматривает вариант досрочного расторжения контракта.
10.06.2023 10:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит
«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит
Собрали всю актуальную информацию.
10.06.2023 09:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лидс Юнайтед» объявил о смене владельца
«Лидс Юнайтед» объявил о смене владельца
По итогам сезона-2022/23 команда вылетела из АПЛ.
10.06.2023 09:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Врачи прокомментировали состояние вратаря Рико, введенного в кому после травмы головы
Голкипер получил травму, катаясь на лошади.
10.06.2023 09:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
Бразилец выступал за каталонский гранд с 2013 по 2017 год.
10.06.2023 08:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бенфика» продлила контракт с чемпионом мира
Капитан команды останется еще на два сезона.
10.06.2023 08:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сперцян рассказал, что помешало «Краснодару» добиться успеха в РПЛ
Команда финишировала на 6-й позиции.
09.06.2023 23:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Капелло рассказал, что европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ
Российские клубы отстранены от международных соревнований.
09.06.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Решение о дисквалификации «Ювентуса» из еврокубков будет принято после финала Лиги чемпионов 
Финальный матч европейского клубного турнира состоится в субботу, 10 июня.
09.06.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.