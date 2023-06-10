«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит

Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов сезона-2022/23, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Встреча пройдет на стамбульском стадионе «Ататюрк Олимпьят» и начнется в 22.00 мск, а главным арбитром выступит поляк Шимон Марциняк.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на официальном сайте телеканала.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» (8:1 – общий), «Баварию» (4:1 – общий) и «Реал» (5:1).

Что касается «Интера», то миланский клуб обыграл «Порту» (1:0 – общий ), «Бенфику» (5: – общий 3), а также «Милан» (3:0 – общий).

Добавим, что «Манчестер Сити» никогда не побеждал в Лиге чемпионов, а «Интер» в последний раз выигрывал этот трофей в 2010 году.