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Чемпион Европы 2021 года планирует покинуть «Ювентус»

Футболист рассматривает вариант досрочного расторжения контракта.
10 июня 2023 10:12
автор: Александр Евграфов

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Федерико Кьеза намерен покинуть команду, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 25-летний футболист планирует досрочно расторгнуть контракт и рассмотреть возможность перехода в чемпионат Англии. Среди возможных вариантов называются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Кьеза выступает за туринский клуб с 2020 года, перейдя в него на правах аренды из «Фиорентины». В 2022 году он подписал полноценный контракт, который рассчитан на три сезона.

В составе «Ювентуса» Кьеза становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В прошедшем сезоне сыграл 33 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Трансферная стоимость чемпионата Европы 2021 года оценивается в 30-35 млн евро.

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