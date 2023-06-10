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Стали известны составы на ретро-матч «Зенита» и сборной России

Игра пройдет 15 июня.
10 июня 2023 10:16
автор: Максим Скороходов

РФС объявил составы на ретро-матч с участием легенд «Зенита» и сборной России.

Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

«Зенит»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Встреча пройдет 15 июня на «Газпром Арене». Игра приурочена успехам отечественного футбола в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

Практика ретро-матчей началась в 2021 году, когда между собой сыграли легенды «Зенита» и «Спартака» (2:0).

Добавим, что 1 мая в ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве ветераны «Спартака» обыграли сталинградское «Динамо» (2:0), который представляли легенды волгоградского «Ротора» и московского «Динамо».

источник: РФС
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