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«ПСВ» рассматривает Боса в качестве главного тренера команды

Он сменит Рууда ван Нистелроя, который в конце мая ушел в отставку.
10 июня 2023 10:42
автор: Александр Евграфов

Нидерландский «ПСВ» рассматривает Петера Боса в качестве основной кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры уже завершены, и клуб в ближайшее время объявит о подписании контракта. Бос, который до октября 2022 года возглавлял «Лион», сменит у руля команды Рууда ван Нистелроя.

Последний ушел с поста главного тренера в конце мая, проработав с командой один сезон. «ПСВ» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате и получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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