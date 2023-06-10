«ПСВ» рассматривает Боса в качестве главного тренера команды

Нидерландский «ПСВ» рассматривает Петера Боса в качестве основной кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры уже завершены, и клуб в ближайшее время объявит о подписании контракта. Бос, который до октября 2022 года возглавлял «Лион», сменит у руля команды Рууда ван Нистелроя.

Последний ушел с поста главного тренера в конце мая, проработав с командой один сезон. «ПСВ» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате и получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.