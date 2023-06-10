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Защитник «Реала» Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта

Футболист обиделся за то, что мужчина попросил автографы.
10 июня 2023 11:09
автор: Александр Евграфов

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта, сообщает Goal.

По данным источника, в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как Рюдигер в аэропорту начинает ругаться с мужчиной, попросившим у него несколько автографов. Футболист принял его за «охотника за автографами», которые впоследствии продают добытые подписи знаменитостей, и оскорбил его.

Спустя некоторое время Рюдигер публично извинился перед болельщиком.

Немецкий футболист в начале прошлого сезона перешел в «Реал» в статусе свободного агента, подписав контракт на пять лет. С 2017 года футболист выступал в составе лондонского «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

источник: Goal.com
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