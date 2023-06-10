Месси, Суарес и Неймар договорились завершить карьеру в одной команде

Уругваец Суарес, аргентинец Месси и бразилец Неймар договорились завершить свои футбольные карьеры в одном клубе. Об этом рассказал Суарес в одном из интервью.

«Мы (с Месси и Неймаром) договорились об этом. Надеемся провести заключительные дни нашей карьеры в одном клубе. А пока просто наслаждаемся радостью футбола, играем так, как нам нравится, но уходим из футбола вместе. Не знаю, что насчет Неймара, но я с Месси точно буду завершать карьеру вместе», - приводит слова Суареса Sportskeeda со ссылкой на Albiceleste Talk.

В настоящее время Суарес играет за бразильский «Гремио», Неймар пока остается в составе французского «Пари Сен-Жермена», а Месси объявил о своем переходе в американский «Интер Майами». Ранее уругвайский форвард заявлял, что его переход в американский клуб невозможен, поскольку действующий контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.

Все трое футболистов вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.