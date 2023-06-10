Нападающий ЦСКА Чалов назвал самого сложного соперника в Кубке России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал самого сложного соперника, которого его команде пришлось пройти, чтобы стать участником Суперфинала Кубка России.

Напомним, что «армейцы» дошли до главного матча из верхней сетки плей-офф.

«Думаю, «Урал» в финале Пути РПЛ. Особенно первый матч, в котором мы еле-еле сыграли вничью. Впрочем, в ответном поединке мы победили довольно уверенно», - приводит пресс-служба РФС слова форварда.

Соперником ЦСКА по Суперфиналу Кубка России стал «Краснодар». Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по Москве.