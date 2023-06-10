Гаранин уволен из «Енисея»

Директор и главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил об увольнении из тренерского штаба известного специалиста Вадима Гаранина.

Отсутствие Гаранина, работающего в клубе с января, заметили на скамейке красноярской команды в первом переходном матче за право выступить в РПЛ против «Факела» (0:1).

«После полосы неудач начали спрашивать друг друга, в чем причина. Увидели кризис по многим аспектам. Поговорили, разобрались, и приняли решение, что концовку будет проводить другой тренерский штаб, потому что четвертое место ускользало из рук. Мы нормально и профессионально разошлись», - приводит «Матч ТВ» слова Ивахова.

Добавим, что ответный матч между «Факелом» и «Енисеем» пройдет 10 июня в Воронеже. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

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