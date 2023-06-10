Сперцян заявил, что ждет тяжелой и равной игры в суперфинале Кубка России с ЦСКА

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от матча суперфинала Кубка России с ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

– Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, «Краснодар» придёт поддержать много болельщиков, несмотря на то, что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжёлой и равной игры, – цитирует Сперцяна ТАСС.

Добавим, что «быки» никогда в своей истории не завоевывали Кубок России. В сезоне-2013/14 они вышли в финал турнира, но уступили «Ростову» (0:0, 5:6 по пенальти).

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.