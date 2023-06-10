ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сперцян заявил, что ждет тяжелой и равной игры в суперфинале Кубка России с ЦСКА

Игра состоится 11 июня.
10 июня 2023 12:20
автор: Сергей Иванов

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от матча суперфинала Кубка России с ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

– Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, «Краснодар» придёт поддержать много болельщиков, несмотря на то, что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжёлой и равной игры, – цитирует Сперцяна ТАСС.

Добавим, что «быки» никогда в своей истории не завоевывали Кубок России. В сезоне-2013/14 они вышли в финал турнира, но уступили «Ростову» (0:0, 5:6 по пенальти).

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: ТАСС
Диалло избран президентом Федерации футбола Франции
Он исполнял обязанности главы организации после отстранения предыдущего президента.
10.06.2023 12:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сперцян заявил, что ждет тяжелой и равной игры в суперфинале Кубка России с ЦСКА
Игра состоится 11 июня.
10.06.2023 12:20
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гаранин уволен из «Енисея»
Гаранин уволен из «Енисея»
Ход сезона не понравился директору клуба.
10.06.2023 12:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий ЦСКА Чалов назвал самого сложного соперника в Кубке России
«Армейцы» дошли до решающего матча.
10.06.2023 11:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси, Суарес и Неймар договорились завершить карьеру в одной команде
Месси, Суарес и Неймар договорились завершить карьеру в одной команде
Пока все трое футболистов играют за разные клубы.
10.06.2023 11:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Реала» Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта
Футболист обиделся за то, что мужчина попросил автографы.
10.06.2023 11:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
«ПСВ» рассматривает Боса в качестве главного тренера команды
Он сменит Рууда ван Нистелроя, который в конце мая ушел в отставку.
10.06.2023 10:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стали известны составы на ретро-матч «Зенита» и сборной России
Игра пройдет 15 июня.
10.06.2023 10:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чемпион Европы 2021 года планирует покинуть «Ювентус»
Чемпион Европы 2021 года планирует покинуть «Ювентус»
Футболист рассматривает вариант досрочного расторжения контракта.
10.06.2023 10:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит
«Манчестер Сити» – «Интер»: где покажут финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто рассудит
Собрали всю актуальную информацию.
10.06.2023 09:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.