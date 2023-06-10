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Диалло избран президентом Федерации футбола Франции

Он исполнял обязанности главы организации после отстранения предыдущего президента.
10 июня 2023 12:24
автор: Александр Евграфов

Исполняющий обязанности президента Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло утвержден в своей должности до 2024 года, сообщает RMC.

По данным источника, Диалло набрал 91,26% голосов. В начале 2023 года он сменил на этом посту Ноэля Ле Гре, отстраненного по обвинениям в сексуальных домогательствах, которые были в 2014 году.

Также Ле Гре вынужден был извиняться после неосторожных высказываний в адрес Зинеддина Зидана, когда сказал, что если бы Зидан и позвонил ему по поводу работы, то он бы не взял трубку.

В январе аудиторы министерства высшего образования и научных исследований Франции рекомендовали окончательно отстранить Ле Гре от должности, что и было сделано.

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источник: RMC Sport
Диалло избран президентом Федерации футбола Франции
Он исполнял обязанности главы организации после отстранения предыдущего президента.
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