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Президент «Урала» – о Шатове: считаю, что он не закончил свою карьеру и может ещё играть

Футболист не выходил на поле с ноября прошлого года.
10 июня 2023 12:58
автор: Сергей Иванов

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем в команде полузащитника Олега Шатова.

Отметим, что в ноябре прошлого года 32-летний футболист получил травму. С тех пор он не выходил на поле.

– Шатов сейчас проходит восстановление. Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет – сам будет принимать решение. Это нужно спрашивать у Олега. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может ещё играть. Будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что Шатов присоединился к «Уралу» в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в пяти матчах, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня этого года.

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источник: Sport24.ru
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