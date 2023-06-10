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Игрок сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль»

На футболиста претендуют несколько топовых европейских клубов.
10 июня 2023 13:09
автор: Сергей Иванов

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить свою карьеру в Англии. Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, представители 27-летнего футболиста связались с «Ливерпулем», чтобы изучить возможный трансфер в стан «красных».

Отмечается, что игрок уже уведомил руководство мюнхенцев о своем желании уйти из клуба летом 2023 года. В подписании игрока также заинтересованы «Челси», «Барселона», «Милан» и «Интер».

Напомним, что Павар выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Всего за команду он провел 162 матча, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Игрок сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль»
На футболиста претендуют несколько топовых европейских клубов.
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