Игрок сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить свою карьеру в Англии. Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, представители 27-летнего футболиста связались с «Ливерпулем», чтобы изучить возможный трансфер в стан «красных».

Отмечается, что игрок уже уведомил руководство мюнхенцев о своем желании уйти из клуба летом 2023 года. В подписании игрока также заинтересованы «Челси», «Барселона», «Милан» и «Интер».

Напомним, что Павар выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Всего за команду он провел 162 матча, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.