«Пари НН» и «Родина» назвали стартовые составы на ответный стыковой матч

Стали известные стартовые составы «Пари НН» и «Родины» на ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 10 июня, в Нижнем Новгороде. Начало – в 14:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулев, Севикян, Михайлов, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.
«Родина»: Айдаров, Плиев, Крижан, Байтуков, Фищенко, Уэсли, Дмитриев, Колесниченко, Гордюшенко, Калмыков, Тимошенко.
Напомним, что первый стыковой матч завершился победой нижегородской команды со счетом 3:0. В составе подопечных Сергея Юрана голы забили полузащитник Эдгар Севикян, нападающий Владислав Яковлев и хавбек Альберт Шарипов.
Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.