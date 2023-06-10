ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

На суперфинал Кубка России продано более 46 тысяч билетов

Обладатель трофея определится 11 июня в «Лужниках»
На суперфинал Кубка России продано более 46 тысяч билетов
10 июня 2023 13:31
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

На финальный матч Кубка России уже реализовано более 46 тысяч билетов, сообщили в Российской футбольном союзе.

Суперфинал пройдет 11 июня на стадионе «Лужники», вместимость которых превышает 80 тысяч человек.

В решающем матче встретятся футболисты ЦСКА и «Краснодара». Армейцы стали победителями Пути РПЛ, а краснодарцы потерпев поражение от ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ, пробились в финал через Путь регионов.

Добавим, что «быки» никогда в своей истории не завоевывали Кубок России. В сезоне-2013/14 они вышли в финал турнира, но уступили «Ростову» (0:0, 5:6 по пенальти).

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: РФС
«Пари НН» и «Родина» назвали стартовые составы на ответный стыковой матч
Игра пройдет в Нижнем Новгороде.
10.06.2023 13:48
Футбол
автор: Сергей Иванов
На суперфинал Кубка России продано более 46 тысяч билетов
На суперфинал Кубка России продано более 46 тысяч билетов
Обладатель трофея определится 11 июня в «Лужниках»
10.06.2023 13:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игрок сборной Франции Павар может перейти в «Ливерпуль»
На футболиста претендуют несколько топовых европейских клубов.
10.06.2023 13:09
Футбол
автор: Сергей Иванов
Президент «Урала» – о Шатове: считаю, что он не закончил свою карьеру и может ещё играть
Футболист не выходил на поле с ноября прошлого года.
10.06.2023 12:58
Футбол
автор: Сергей Иванов
Диалло избран президентом Федерации футбола Франции
Он исполнял обязанности главы организации после отстранения предыдущего президента.
10.06.2023 12:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сперцян заявил, что ждет тяжелой и равной игры в суперфинале Кубка России с ЦСКА
Игра состоится 11 июня.
10.06.2023 12:20
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гаранин уволен из «Енисея»
Гаранин уволен из «Енисея»
Ход сезона не понравился директору клуба.
10.06.2023 12:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий ЦСКА Чалов назвал самого сложного соперника в Кубке России
«Армейцы» дошли до решающего матча.
10.06.2023 11:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси, Суарес и Неймар договорились завершить карьеру в одной команде
Месси, Суарес и Неймар договорились завершить карьеру в одной команде
Пока все трое футболистов играют за разные клубы.
10.06.2023 11:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Реала» Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта
Футболист обиделся за то, что мужчина попросил автографы.
10.06.2023 11:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.