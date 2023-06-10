На суперфинал Кубка России продано более 46 тысяч билетов

На финальный матч Кубка России уже реализовано более 46 тысяч билетов, сообщили в Российской футбольном союзе.

Суперфинал пройдет 11 июня на стадионе «Лужники», вместимость которых превышает 80 тысяч человек.

В решающем матче встретятся футболисты ЦСКА и «Краснодара». Армейцы стали победителями Пути РПЛ, а краснодарцы потерпев поражение от ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ, пробились в финал через Путь регионов.

Добавим, что «быки» никогда в своей истории не завоевывали Кубок России. В сезоне-2013/14 они вышли в финал турнира, но уступили «Ростову» (0:0, 5:6 по пенальти).

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.