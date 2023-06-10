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Тренер «Локомотива» Галактионов: Дзюба – это топ-нападающий, один из лучших игроков на своей позиции

Наставник москвичей похвалил футболиста своей команды.
10 июня 2023 14:27
автор: Сергей Иванов

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал новость о том, что форвард Артем Дзюба продлил контракт с командой.

Отметим, что ранее 34-летний футболист заключил с железнодорожниками новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

– Это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле. С переподписанием не возникло никаких проблем, – приводит слова Галактионова пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Всего за команду он провел 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: ФК «Локомотив»
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