Итальяно останется главным тренером «Фиорентины»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо сообщил о том, что главный тренер клуба Винченцо Итальяно не покинет свой пост летом 2023 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Наполи» всерьез рассматривает кандидатуру 45-летнего специалиста в качестве замены Лучано Спаллетти.

– Я прочел много глупых вещей в последнее время. Итальяно никогда не говорил, что собирается уходить. Мы намерены продолжить сотрудничество, – приводит слова Коммиссо Football Italia.

Напомним, что Итальяно возглавил «Фиорентину» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 «фиалки» заняли восьмое место в турнирной таблице Серии А. При этом клуб из Флоренции дошел до двух финалов – Кубка Италии и Лиги конференций. В двух решающих матчах турниров коллектив проиграл «Интеру» (1:2) и «Вест Хэму» (1:2) соответственно.