«Родина» открыла счет в ответном стыковом матче с «Пари НН»

Футболисты «Родины» повели в счете в ответном стыковом матче с «Пари НН», который проходит в Нижнем Новгороде.

Отметим, что нападающий гостей Иван Тимошенко на 8-й минуте не смог реализовать пенальти, назначенный за игру рукой у защитника нижегородцев, но первым успел на добивании после сейва Артура Нигматуллина.

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу нижегородцев. По итогам завершившегося сезона «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а «Родина» пятое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

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