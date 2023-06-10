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Агент защитника «Спартака» Денисова заявил, что клубы из Европы собирали информацию по игроку

Представитель футболиста назвал это нормальной практикой.
10 июня 2023 14:53
автор: Сергей Иванов

Агент Олег Шигаев, представляющий интересы флангового защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал, что его клиентом интересуются клубы из Европы.

Отметим, что текущий контракт 20-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

– Просто был сбор информации. Потому что он молодой, игрок сборной, основной футболист «Спартака», один из лучших на своей позиции в чемпионате. У игрока есть действующий контракт, но это нормальная практика, когда другие агенты и клубы собирают информацию, узнают ситуацию, – цитирует Шигаева «Матч ТВ».

Напомним, что Денисов находится в клубной системе «Спартака» с 2019 года. Всего за основную команду он провел 49 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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