Агент защитника «Спартака» Денисова заявил, что клубы из Европы собирали информацию по игроку

Агент Олег Шигаев, представляющий интересы флангового защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал, что его клиентом интересуются клубы из Европы.

Отметим, что текущий контракт 20-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

– Просто был сбор информации. Потому что он молодой, игрок сборной, основной футболист «Спартака», один из лучших на своей позиции в чемпионате. У игрока есть действующий контракт, но это нормальная практика, когда другие агенты и клубы собирают информацию, узнают ситуацию, – цитирует Шигаева «Матч ТВ».

Напомним, что Денисов находится в клубной системе «Спартака» с 2019 года. Всего за основную команду он провел 49 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.

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