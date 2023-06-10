«Пари НН» – «Родина»: гости удвоили свое преимущество на 24-й минуте встречи

В эти минуты проходит ответный стыковой матч между «Пари НН» и «Родиной» за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Отметим, что на 24-й минуте встречи московская команда забила второй гол в ворота своего соперника. Автором забитого мяча стал нападающий Амур Калмыков, воспользовавшийся передачей хавбека Олега Дмитриева.

Ранее в составе коллектива Дмитрия Парфенова гол забил Иван Тимошенко (8).

Напомним, что первый стыковой матч завершился со счетом 3:0 в пользу нижегородцев.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.