Полузащитник Диас вернулся в «Реал»

Полузащитник Браим Диас заключил соглашение с мадридским «Реалом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года. Ранее Диас уже выступал в составе «Реала», однако последние три сезона хавбек провел в аренде у «Милана».

Диас присоединился к «Реалу» в 2018 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах за «Милан», отметившись семью голами и отдав шесть результативных передач.

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