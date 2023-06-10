«Марсель» не заинтересован в трансфере Сперцяна

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта отреагировал на появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее в СМИ появились слухи, что помимо французского клуба, на 23-летнего хавбека «быков» претендует «Аякс», готовый заплатить за трансфер футболиста девять миллионов евро.

– У нас нет никакого интереса к Сперцяну, – приводит слова Рибалты Sport24.ru.

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/23 он принял участие в 40 матчах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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