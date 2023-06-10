«Родина» побеждает «Пари НН» после первого тайма ответного стыкового матча

Футболисты «Родины» обыгрывают «Пари НН» после первого тайма ответного матча за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Счет после первой половины встречи – 2:0 в пользу московской команды.

В первом тайме забитыми голами отметились Иван Тимошенко (8-я минута) и Амур Калмыков (24), воспользовавшийся передачей хавбека Олега Дмитриева.

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу нижегородцев.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 30 туров чемпионата. «Родина» расположилась на пятой строчке в Первой лиге и благодаря отказу в лицензии «Алании» со стороны РФС получила право побороться за выход в высший дивизион чемпионата России.

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