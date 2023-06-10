Гюндоган поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов.

Отметим, что сегодня, 10 июня, английский клуб сыграет в решающей встрече турнира с «Интером». Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» и начнется в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен поляк Шимон Марциняк.

– Конечно, я предвкушаю этот матч. В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. . Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли для того, чтобы получить такую привилегию, играть там, – приводит слова Гюндогана Sport1.

Добавим, что «Манчестер Сити» в своей истории никогда не побеждал в Лиге чемпионов, а «Интер» в последний раз выигрывал этот трофей в 2010 году.