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Мостовой считает, что «Манчестер Сити» испытает проблемы в финале Лиги чемпионов с «Интером»

Игра между командами состоится 10 июня.
10 июня 2023 15:47
автор: Сергей Иванов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что «Манчестер Сити» предстоит сложный матч в финале Лиги чемпионов против «Интера».

Отметим, что очная встреча команда состоится сегодня, 10 июня, в Стамбуле на «Ататюрк Олимпьят». Начало – в 22:00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком.

– Многие сразу говорят, что «Сити» порвет и разорвет «Интер». У меня такого мнения нет. «Интер» тоже хорошая команда. Последние пару месяцев выигрывает и забивает. Мое мнение, что «Манчестер Сити» не будет просто. Мне хотелось бы, чтобы не было просто, чтобы сыграли вничью в основное время, а потом рассудит пенальти. Это вообще будет фантастика, – цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Манчестер Сити» в своей истории никогда не побеждал в Лиге чемпионов, а «Интер» в последний раз выигрывал этот трофей в 2010 году.

источник: «Спорт-Экспресс»
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