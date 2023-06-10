Рафаэл Леау определился с игровым номером в «Милане»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау сменит игровой номер в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний португалец, продливший контракт с «россонери» до лета 2028 года, получит десятый игровой номер.

Ранее Леау играл под 17-м номером. В минувшем сезоне Леау провел 47 матчей за миланцев во всех турнирах, стал автором 14 голов и 15 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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