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«Игроки ЦСКА должны умереть на поле». Акинфеев - о суперфинале Кубка России

Вратарь армейцев прокомментировал предстоящий матч за трофей.
10 июня 2023 16:00
автор: Александр Евграфов

Футболистам ЦСКА надо полностью выложиться в суперфинале Кубка России с «Краснодаром», заявил капитан команды вратарь Игорь Акинфеев.

«Для меня это суперфинал. Рады, что попали сюда. Новая сетка турнира сложная, кому-то нравится, кому-то нет. Никто не должен сомневаться, что мы оставим все силы на поле. Мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо в этом матче. Нам нужно умереть на поле, чтобы выиграть титул», – сказал Акинфеев журналистам.

По словам Акинфеева, в финале цена ошибки возрастает в три-пять раз.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня в «Лужниках». ЦСКА стал победителем пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). Краснодарцы пробились в суперфинал через Путь регионов.

ЦСКА не выигрывал Кубок России с 2013 года, когда победил «Анжи».

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источник: «Советский спорт»
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