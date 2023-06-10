«Тоттенхэм» рассчитывает выкупить Лангле у «Барселоны»

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле, права на которого принадлежат «Барселоне», станет полноценным игроком лондонского клуба. Об этом сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, сине-гранатовые планировали выручить с продажи 27-летнего футболиста 12 миллионов евро, однако сделка может быть успешно завершена за шесть миллионов. Сообщается, что каталонцы сэкономят около 30 млн евро на зарплате французского защитника.

Напомним, что «Тоттенхэм» арендовал Лангле у «Барселоны» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 за лондонцев он сыграл 35 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи.