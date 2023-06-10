Холанд, Винисиус и де Брейне вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Издание Goal составило символическую сборную нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Вратарь: Андре Онана («Интер»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби («Интер»), Федерико Димарко («Интер»).

Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Главным тренером был выбран наставник «Интера» Симоне Индзаги.

Напомним, что за победу в турнире будут соперничать миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Встреча между командами состоится сегодня, 10 июня, в Стамбуле на стадионе «Ататюрк». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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