ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Холанд, Винисиус и де Брейне вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Игроков оценило издание Goal.
10 июня 2023 16:20
автор: Степан Шереметьев

Издание Goal составило символическую сборную нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Вратарь: Андре Онана («Интер»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби («Интер»), Федерико Димарко («Интер»).

Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Главным тренером был выбран наставник «Интера» Симоне Индзаги.

Напомним, что за победу в турнире будут соперничать миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Встреча между командами состоится сегодня, 10 июня, в Стамбуле на стадионе «Ататюрк». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: Goal.com
Спортивный директор «Пари НН» оценил игру команды в ответном стыковом матче с «Родиной»
Нижегородский клуб потерпел поражение в домашней игре, но остался в РПЛ благодаря победе в выездной встрече.
10.06.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стал известен новый поставщик футбольной формы для сборной России 
В январе нынешнего года известный бренд Adidas расторг контракт с российской национальной командой. 
10.06.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Владимир Ивич: у «Краснодара» есть шанс изменить историю
Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.
10.06.2023 16:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Селюк: Галицкий много сделал для развития российского футбола
«Краснодар» сыграет с ЦСКА в финале Кубка России.
10.06.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стали известны стартовые составы «Факела» и «Енисея» на ответный стыковой матч
Игра между командами начнется в 17:30 мск.
10.06.2023 16:39
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сунесс считает, что победитель Лиги чемпионов может определиться в первом тайме 
По мнению шотландского специалиста, «Манчестер Сити» будет доминировать над «Интером» в финале турнира.
10.06.2023 16:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ
«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
10.06.2023 16:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Холанд, Винисиус и де Брейне вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
Игроков оценило издание Goal.
10.06.2023 16:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Тоттенхэм» рассчитывает выкупить Лангле у «Барселоны»
Полноценный трансфер француза может обойтись «шпорам» в шесть миллионов евро.
10.06.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Игроки ЦСКА должны умереть на поле». Акинфеев - о суперфинале Кубка России
Вратарь армейцев прокомментировал предстоящий матч за трофей.
10.06.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.