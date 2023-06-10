«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ

Завершился ответный стыковой матч за право участвовать в чемпионате России в сезоне-2023/2024, в котором «Пари НН» принимал на своем поле «Родину».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты в первом тайме. На восьмой минуте матча отличился форвард москвичей Иван Тимошенко, а нападающий Амур Калмыков удвоил преимущество своей команды над соперником на 24-й минуте.

Таким образом, победа «Пари НН» в первом стыковом матче со счетом 3:0 позволяет подопечным Сергея Юрана остаться в РПЛ на следующий сезон. «Родина» вновь примет участие в розыгрыше Первой лиги и поборется за выход в высший дивизион чемпионата России в следующем году.

РПЛ

Стыковые матчи

Ответная игра

«Пари НН» – «Родина» – 0:2 (0:2)

Голы: Тимошенко, 8. Калмыков, 24.