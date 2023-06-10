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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Енисея» на ответный стыковой матч

Игра между командами начнется в 17:30 мск.
10 июня 2023 16:39
автор: Сергей Иванов

«Факел» и «Енисей» опубликовали стартовые составы на ответный стыковой матч за право выступать в чемпионате России в сезоне-2023/2024.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 10 июня, в Воронеже. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов.

«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Марков.

«Енисей»: Ставер, Кичин, Феррейра, Стежко, Марков, Иванов, Канаплин, Раздорских, Ушатов, Глушков, Окладников.

Напомним, что первая игра, прошедшей в Красноярске, завершилась минимальной победой воронежцев – 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Евгений Марков.

источник: «Советский спорт»
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