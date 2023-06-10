Дмитрий Селюк: Галицкий много сделал для развития российского футбола

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

«Здесь, наверное, нет фаворитов. Другое дело, что ЦСКА уже неоднократно выигрывал Кубок, а для «Краснодара» это может стать первым трофеем. Все до начала старта чемпионата болели за Аргентину. С Галицким я могу быть согласен или нет, но он много сделал для развития российского футбола. Он вкладывает деньги, построил стадион, и ему должно воздаться, при всей моей любви и уважении к ЦСКА и болельщикам. Если бы ЦСКА играл, например, с «Кубанью», мне бы хотелось, чтобы армейцы взяли Кубок. В этой ситуации я бы поставил, что «Краснодар» завоюет Кубок. Надеюсь, что футбол будет открытым и будет больше двух голов. Если это произойдет, к Галицкому со вкусом победы придет желание еще сильнее развиваться, усиливать команду», - приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, финальный матч Кубка России состоится 11 июня в Москве. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Кубок России прошел в два этапа - Путь РПЛ и Путь Регионов. «Краснодар» дошел до Суперфинала, победив в Пути Регионов.