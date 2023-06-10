Владимир Ивич: у «Краснодара» есть шанс изменить историю

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России, в котором краснодарский клуб сыграет с ЦСКА.

«Это будет игра между двумя лучшими командами Кубка России в этом сезоне. Мы заслужили быть здесь. Это был долгий путь до финала. Уверен, что обе команды будут биться за победу, оставят максимум на поле.

До сегодняшнего дня у клуба не было больших трофеев. Мы знаем это. Завтра у нас есть шанс изменить историю. Мы усердно работали, чтобы оказаться в финале. Нас ждёт сложная игра, никаких подарков ждать не приходиться. В футболе надо биться за трофеи», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

Напомним, финальный матч Кубка России состоится 11 июня в Москве. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Кубок России прошел в два этапа - Путь РПЛ и Путь Регионов. «Краснодар» дошел до Суперфинала, победив в Пути Регионов.