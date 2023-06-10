Стал известен новый поставщик футбольной формы для сборной России 

Представители РФС определились с поставщиком, который обеспечит сборную России по футболу новой спортивной экипировкой. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, после расторжения соглашения с Adidas в январе 2023 года, новым производителем формы для национальной команды станет российско-немецкая компания Jogel, ориентирующаяся на спортивной атрибутике.

Напомним, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

В марте подопечные Валерия Карпина провели тренировочный сбор и сыграли два товарищеских матча – со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).