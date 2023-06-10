Спортивный директор «Пари НН» оценил игру команды в ответном стыковом матче с «Родиной»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов подвел итоги двухматчевого противостояния с «Родиной» в рамках стыковых матчей за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024.

Отметим, что сегодня, 10 июня, состоялась ответная стыковая встреча футбольных команд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. В первом матче победу одержали подопечные Сергея Юрана со счетом 3:0.

«Эмоции только положительные. Смогли сохранить место в РПЛ. Юран выполнил свою задачу, все молодцы. Немного разочарованы самой сегодняшней игрой, однако главное, что остались в РПЛ», — приводит слова Кудряшова Sport24.ru.

Добавим, что «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России по разнице мячей и примет участие в следующем розыгрыше национального первенства.

Сезон-2022/2023 нижегородцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 30 проведенных матчей.