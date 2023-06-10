ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спортивный директор «Пари НН» оценил игру команды в ответном стыковом матче с «Родиной»

Нижегородский клуб потерпел поражение в домашней игре, но остался в РПЛ благодаря победе в выездной встрече.
10 июня 2023 17:04
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов подвел итоги двухматчевого противостояния с «Родиной» в рамках стыковых матчей за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024.

Отметим, что сегодня, 10 июня, состоялась ответная стыковая встреча футбольных команд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. В первом матче победу одержали подопечные Сергея Юрана со счетом 3:0.

«Эмоции только положительные. Смогли сохранить место в РПЛ. Юран выполнил свою задачу, все молодцы. Немного разочарованы самой сегодняшней игрой, однако главное, что остались в РПЛ», — приводит слова Кудряшова Sport24.ru.

Добавим, что «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России по разнице мячей и примет участие в следующем розыгрыше национального первенства.

Сезон-2022/2023 нижегородцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 30 проведенных матчей.

источник: Sport24.ru
Спортивный директор «Пари НН» оценил игру команды в ответном стыковом матче с «Родиной»
Нижегородский клуб потерпел поражение в домашней игре, но остался в РПЛ благодаря победе в выездной встрече.
10.06.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стал известен новый поставщик футбольной формы для сборной России 
В январе нынешнего года известный бренд Adidas расторг контракт с российской национальной командой. 
10.06.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Владимир Ивич: у «Краснодара» есть шанс изменить историю
Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.
10.06.2023 16:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Селюк: Галицкий много сделал для развития российского футбола
«Краснодар» сыграет с ЦСКА в финале Кубка России.
10.06.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стали известны стартовые составы «Факела» и «Енисея» на ответный стыковой матч
Игра между командами начнется в 17:30 мск.
10.06.2023 16:39
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сунесс считает, что победитель Лиги чемпионов может определиться в первом тайме 
По мнению шотландского специалиста, «Манчестер Сити» будет доминировать над «Интером» в финале турнира.
10.06.2023 16:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ
«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
10.06.2023 16:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Холанд, Винисиус и де Брейне вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
Игроков оценило издание Goal.
10.06.2023 16:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Тоттенхэм» рассчитывает выкупить Лангле у «Барселоны»
Полноценный трансфер француза может обойтись «шпорам» в шесть миллионов евро.
10.06.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Игроки ЦСКА должны умереть на поле». Акинфеев - о суперфинале Кубка России
Вратарь армейцев прокомментировал предстоящий матч за трофей.
10.06.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.